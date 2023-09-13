搶食i15刷卡商機 銀行祭分期零利率優惠爭取果粉青睞

3C 年度盛事 iPhone 15 問市，銀行摩拳擦掌祭促刷優惠，兆豐銀行、第一銀行各自與指定通路合作推出刷卡優惠，祭出分期零利率、滿額回饋等優惠，積極向果粉招手。

根據蘋果官網公布價格，iPhone15Pro Max 台灣官方售價為 4.49 萬元起跳，單支手機所費不貲，而根據銀行內部數據顯示，兆豐銀行過去 2 年在電信通路刷卡購機 2 萬元以上的族群，年齡層主要落在 3 字頭到 4 字頭的持卡人，且近來年齡有下滑趨勢，以去 (2022) 年來說，甚至有近 30% 都是三字頭族群，且高達近 50% 都選用分期付款，以此降低購機壓力。

看準民眾換機多採用分期付款，兆豐銀行今年推出四大購機方案，首先是今年底前到中華電信、台灣大哥大、神腦國際等十大通路刷兆豐信用卡，除可享最高 12 期 0 利率優惠，單筆分期滿額登錄還可獲 1200 元回饋。

第二、持卡人在 9 月底前在 momo、PChome、蝦皮及東森購物四大網購，分期滿額也可獲得最高 2500 元回饋；第三、在 Apple Rewards Store 網站購物，搭配台灣 Pay 綁兆豐卡則可抱回 10% 回饋。

如果想一次付清的民眾，今年底前到夏普震旦刷台灣 Pay 綁兆豐卡同樣可享不限金額 10% 回饋，最高可得 1500 元。

一銀針對 iPhone 新機同樣也有刷卡購機分期零利率優惠，同時加碼提供 11111 元刷卡金抽獎，爭取卡友青睞。

持一銀信用卡在五大電信、神腦國際、STUDIO A、德誼數位、傑昇通信、地標網通或肯驛國際等通路都享分期 0 利率方案，且單筆分期滿 16000 元贈 300 元、滿 30000 元贈 600 元，滿 50000 元贈 1200 元及滿 80000 元贈 2000 元，換算回饋率最高有 2.5%。

另外，9 月底前至 STUDIO A 加碼滿額贈活動，單筆滿 100000 元，合計最高享 3800 元回饋，不管到電信門市或 3C 通路購機通通有優惠。