鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.95億美元，恩金幣(ENJ)24小時漲幅達7.31%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,963.71美元，24小時漲跌幅+3.19%；以太幣(ETH)現報價格1,599.22美元，24小時漲跌幅+2.93%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.26億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.16億美元。

24小時漲幅：恩金幣(ENJ)24小時漲幅7.31%；恆星幣(XLM)24小時漲幅6.67%；Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅4.59%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅12.8%；Biswap(BSW)24小時跌幅12.6%；Multichain(MULTI)24小時跌幅13%。

近一週漲幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週漲幅23%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.9%；LPT(LPT)近一週漲幅18.5%。

近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅72.3%；Multichain(MULTI)近一週跌幅62.2%；STORJ(STORJ)近一週跌幅28.3%。

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