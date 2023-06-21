布林肯結束訪中 外媒點出兩大成績

美國國務卿布林肯北京之行受到國際社會極大關注，美媒認為，布林肯訪華至少有兩大成績，包括中國國家主席習近平接見他，且中美外交對話取得一定進展，為其他領域合作鋪路。

《彭博》認為，此次布林肯訪華的最大成果，是雙方承諾繼續對話，未來幾個月內，中美高層互動會更加頻繁。除此之外，雙方討論了增加客運航班以及加強學生和商界領袖交流的必要性。

中國外交部發言人毛寧在周二（20 日）表示，中美兩國主管部門就增加客運航班問題保持溝通，「我們願同美方一道，本著靈活務實態度，推動增加航班。」

《美聯社》稱，中美現在正試圖就更多訪問進行商談：中國外交部長秦剛可能訪美、美國財政部長葉倫訪華，以及中美領導人在 APEC 峰會會晤。

不過，《彭博》也說，「美國沒有得到它真正想要的東西」，即重啟兩國軍事交流。據美媒報導，布林肯表示，儘管他在會議中「反覆」提出建立此類溝通管道的必要性，但美中「沒有立即取得進展」。目前兩國軍事官員的溝通仍處於凍結狀態，中國最近拒絕美中防長在新加坡會談的提議。

美國 CNN 則認為，在一些積極信號的背後，布林肯訪中凸顯了另一個事實：兩個大國之間存在著「巨大且危險的鴻溝」。在一些根本且緊迫的問題上，比如兩國是否競爭、兩國是否相互尊重，以及如何減少兩國之間發生衝突等方面，兩國仍未建立共識。

《美聯社》指出，在美國看來，中國的崛起挑戰了其全球地位。美國國務院今年稍早曾在內部文件中宣稱，「中國正在破壞或重塑國際法、標準、制度及價值觀」。