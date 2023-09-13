巴拿馬運河局：乾旱若持續 將再減少每日通行船隻量

巴拿馬運河管理局 (PCA) 表示，如果今年的乾旱遲遲不見緩解，可能再度減少開放每日通行船舶的最大數量。

巴拿馬運河是全球貿易重要的一環，全球海運貿易約有 5% 通過此處，但今年為了節約用水，而開始限制吃水量和每日通行量。

根據運河當局 8 月初宣布的限航令，原本每日通行的 36-38 艘船舶，已調降至 32 艘。吃水深度也已從 50 英呎調降至 44 英呎。

為了緩解通行瓶頸，運河當局最近改變預約系統，讓更多沒有預定的船隻通行，並讓等待時間最漫長的船舶優先通過。

截至周二 (12 日) 的官方數據顯示，共有 116 艘船隻等待通過巴拿馬運河，從 8 月初的超過 160 艘降低。最長等待天數為 14 天，也從一個月前的 21 天下降。

運河管理局局長 Ricaurte Vasquez Morales 表示，若有必要，會再降低每日可通過運河的船舶數量，此措施將排在調降吃水量之前，因為比起通行量，調整吃水量對船商的影響更大。

他表示，本月並未規劃任何船隻通行限制，但 10 月起新一年度的預算案當中，運河當局預估每日船舶通行量將再降到 30 至 31 艘。

Vasquez Morales 說：「今年的聖嬰現象很嚴重，太平洋和大西洋的氣溫都很炎熱。我們預估，如果未來幾個月還是沒有明顯的降雨，就要做好準備。」

為運河供水的加通湖，上周水位為 24.2 公尺，低於近年 9 月的 26.6 公尺。Vasquez Morales 透露，如果乾旱持續超過 12 個月，運河可能被迫改變天氣模型，導致額外的限制，但不至於停止運行。

巴拿馬最終必須修改流向加通湖的水流方式，以確保運河有足夠的水源。在這裡，每艘通過運河的船隻會用到 5000 萬加侖 (1.9 億升) 淡水。

他說：「我們正積極與政府合作，希望能安排建造更多的水庫。」此提案需要修法、且須提交給國會，可能會在明年公開招標。

專家警告，明年可能更加乾旱，屆時海上貿易易受干擾。他們預測，巴拿馬的旱季可能提前開始，氣溫高於平均水平，代表蒸發量可能會增加，導致明年 4 月以前的水位接近歷史低點。