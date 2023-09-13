〈貴金屬盤後〉美元走強 8月CPI受矚目 黃金觸及三周低點

黃金期貨周二 (12 日) 收黑，觸及三周低點，美元在美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 前走高，使貴金屬行情受到打壓

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 12.10 美元或 0.6%，報每盎司 1935.10 美元，是 8 月 22 日以來最低收盤價。

進入 9 月後，由於美元持續回升，黃金和白銀雙雙疲軟，而美債殖利率上升、以及聯準會 (Fed)11 月可能再次升息，也都讓貴金屬黯淡無光。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，雖然交易員普遍預期 9 月按兵不動，但認為 11 月有約 47% 的機率升息。

Altavet 執行合夥人 Michael Armbruster 說，黃金正面臨逆風，因美元持續強勢，期間只有幾次輕微的拉回，更重要的是，長天期美債殖利率也持續上揚，「我們長期仍偏好黃金，但這兩股逆風讓黃金現階段受到抑制。」

美元周二再度升值，從周一的小幅拉回中反彈。

ICE 美元指數 (DXY) 自 7 月 13 日跌到今年低點後，一路反彈超過 4%。周二尾盤，DXY 上漲 0.2% 至 104.72。

美國周三晚間將公布 8 月 CPI，分析師預估上揚 0.6%，比 7 月的 0.2% 增幅加速。然而，紐約聯邦準備銀行周一公布的調查顯示，整體而言，美國民眾對通膨的看法在 8 月幾乎沒有改變。

XS.com 市場分析師 Rania Gule 說，在 Fed 9 月 19-20 日決策會議前，8 月 CPI 是央當重要的數據，可能為美國的通膨情勢提供進一步洞見，因此將大幅影響投資人對美元的看法，進而牽動黃金走勢。

交易員也正在等待本周四的歐洲央行 (ECB) 決策會議，ECB 歐元短期利率遠期合約的訂價顯示，本周升息機率略高於 50%。

Metals Focus 資深顧問 Harshal Barot 說：「歐洲經濟肯定面臨大量挑戰，因此到頭來，如果投 人認為歐元即將遭遇賣壓，必定會出現某種避險需求。」

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