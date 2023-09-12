全新RF、AI需求優預期 外資調高目標價至172元

外資今 (12) 日出具報告指出，全新 (2455-TW) 在化合物半導體領域已取得領先地位，加上搭上 AI 伺服器光通訊升級趨勢，整體射頻 (RF) 與人工智慧 (AI) 需求比預期更強勁，因此維持買進評等，目標價也從 135 元調升至 172 元。

外資表示，全新 8 月營收 2.57 億元，月增 15%，年增 49%，累計 7 至 8 月營收為 4.81 億元，已達先前調升第三季營收預估值的 66%，預期第三季營收季增 23%，年增 40%，同時看好未來數月年增率將進一步增長。

另外，外資認為，全新除了現有的 RF、AR/VR、LiDAR 三大成長動力，將迎來 AI 伺服器新動能，受惠中國新客戶的 800G VCSEL 以及美國客戶的 400G 產品開始放量，預期 AI 相關營收占其今年營收 3-4%，明年進一步翻倍至 7-8%。

RF 方面，隨著 Android 供應鏈重啟回補庫存，加上在美國與中國客戶端的市占率成長，對全新 RF 業務保持樂觀看法；至於 AR/VR，受惠美國客戶業務步上軌道，將有助其 3D 業務復甦，且 2024 至 2025 年 LiDAR 市況回溫將帶動砷化鎵與磷化銦需求。

外資預估，儘管全新第四季營收較低，但受惠整體獲利表現優化，分別調升第三季、第四季獲利預估 10%、9%，稅後純益為 1.42 億元、1.56 億元，每股稅後純益 0.77 元、0.85 元，財報表現將驚艷市場。