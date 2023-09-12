〈台股盤中〉電子股吹反攻號角 漲逾140點收復昨日失土

台股今 (12) 日在電子股反攻下，開低走高，午盤前一度大漲逾 140 點，不僅重新站回半年線，也回填昨日跌點，不過，成交量仍未跟進放大，估量僅 2400 億元。

台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控等半導體指標均漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲近 2%、和碩、佳世達 (2352-TW)、研華 (2395-TW) 等也漲 2-3%，矽力 *-KY 亮燈漲停、ABF 相關的欣興、南電同布漲逾 3%，國巨 (2327-TW)、可成等也漲約 2% 上下。

AI 題材股則持續回檔修正，華碩、技嘉挫逾 3-4%，光寶科、廣達、奇鋐、英業達等連袂下挫，緯創及子公司緯穎也雙雙走弱。

不過，除了緯穎外，其餘高價股普遍走揚，世芯 *-KY、信驊、譜瑞 - KY 漲半根、大立光、旭隼、創意、M31 等均有約 3% 的漲幅，亞德客 *-KY、嘉澤也同步上攻。

焦點股方面，基泰 (2538-TW) 近期大直建案施工不慎造成工地、鄰近民宅塌陷，但在連挫兩根跌停後，今日爆量反彈，盤中一度大漲逾 6%，最高來到 12.85 元。

8 月營收雙增的中小型股也獲買盤肯定，如科嘉 - KY、圓剛、建舜電、鼎基等，今日均衝上漲停。