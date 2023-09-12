鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.4億美元，ALPINE(ALPINE)24小時漲幅達10.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,159.4美元，24小時漲跌幅-2.03%；以太幣(ETH)現報價格1,553.51美元，24小時漲跌幅-3.42%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.4億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.5億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.71億美元。

24小時漲幅：ALPINE(ALPINE)24小時漲幅10.3%；Stargate Finance(STG)24小時漲幅9.41%；BinaryX(BNX)24小時漲幅8.45%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅38.3%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅6.82%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅5.58%。

近一週漲幅：DODO(DODO)近一週漲幅22%；Wing Token(WING)近一週漲幅21.8%；LPT(LPT)近一週漲幅21.3%。

近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅85.6%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅42.9%；STORJ(STORJ)近一週跌幅25.6%。

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