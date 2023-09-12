〈台股盤前〉美股周一齊揚 短線仍面臨季線反壓

台股昨 (12) 日在外資大賣、AI 股領跌下，指數下挫重挫 143 點、收在 16432 點，失守半年線，成交量放大至 2840 億元，儘管美股四大指數週一 (11 日) 齊揚，台股有望反彈，但短線上仍面臨季線上檔反壓。

美股周一表現方面，道瓊上漲 87.13 點或 0.25%、那指勁揚 156.37 點，漲幅逾 1%、標普收漲 29.97 點或 0.67%、費半則小漲 3.24 點作收。

市場消息部分，14 家上市金控獲利全數出爐，8 月合計稅後純益 385.46 億元、年增 23.4%；累計前 8 月稅後純益 3114.45 億元、年增 1.82%。單就 8 月金控獲利來看，中信金 (2891-TW) 單月稅後純益 77.03 億元居冠；以累計獲利來看，由富邦金 (2881-TW) 以 623.8 億元、每股稅後純益 (EPS)4.75 元稱王。

上市櫃公司昨 (11) 日全數公布 8 月營收，合計繳出 3.31 兆元的成績，月增 1.5%、年減 7.8%，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高。其中有 56 家營收創新高，多於 7 月的 44 家，集中在半導體上游、電子零組件、生技、傳產的其他類等，但少於去年 8 月的 115 家。

線束廠良得電 (2462-TW) 受惠車用線束出貨暢旺、產品組合轉佳，下半年獲利可望較上半年倍增，加上新增美系遊戲機、三家日系車廠等新客戶，公司也樂觀看待明年營運展望。