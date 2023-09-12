〈台股盤前要聞〉14家金控累計獲利轉正、良得電下半年獲利翻倍 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。14 家上市金控獲利全數出爐，8 月合計稅後純益 385.46 億元、年增 23.4%；線束廠良得電受惠車用線束出貨暢旺、產品組合轉佳，下半年獲利可望較上半年倍增。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

14 家金控前 8 月獲利 3114 億元年增轉正 富邦金累計 623 億元居冠

14 家上市金控獲利全數出爐，8 月合計稅後純益 385.46 億元、年增 23.4%；累計前 8 月稅後純益 3114.45 億元、年增 1.82%。單就 8 月金控獲利來看，中信金 (2891-TW) 單月稅後純益 77.03 億元居冠；以累計獲利來看，由富邦金 (2881-TW) 以 623.8 億元、每股稅後純益 (EPS)4.75 元稱王。閱讀全文...

良得電下半年獲利估翻倍 車用跨大步明年展望樂觀

線束廠良得電 (2462-TW) 受惠車用線束出貨暢旺、產品組合轉佳，下半年獲利可望較上半年倍增，加上新增美系遊戲機、三家日系車廠等新客戶，公司也樂觀看待明年營運展望。閱讀全文...

〈台股盤後〉AI 概念股全倒 下挫 143 點收 16432 點摜破月線

新台幣昨 (11) 日再度貶破上週低點，外資持續匯出，台股賣壓也出籠，AI 概念股成重災區，開盤約莫半小時就下挫百點，終場跌幅略為收斂，下跌 143.07 點或 0.86%，收在 16432.95 點，摜破月線、力守半年線大關，成交量 2834 億元，較前幾日增加。閱讀全文...

〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利雙冠王 累計前 8 月每股賺 3.32 元

中華電 (2412-TW) 旗下三大事業體業務發展穩健走揚，推升 8 月每股純益 0.4 元，累計前 8 月 3.32 元，單月與累計持續坐穩電信獲利雙冠王。閱讀全文...

日月光投控 8 月營收 523 億元 創今年來新高

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (11) 日公布 8 月營收 522.79 億元，月增 8.12%，年減 18.07%，累計前 8 月營收 3677.99 億元，年減 13.82%；受惠封測、EMS 兩大事業同步回升，日月光投控 8 月營收改寫今年以來新高。閱讀全文...

第三批地上權 10 月底開標 西門町 300 坪商用地受矚目

財政部國產署昨 (11) 日公告第 3 批地上權標的，14 宗標的中有 7 宗為首次列標，其中又以鄰近台北市西門町、面積高達 300 坪商圈的商業用土地最受矚目。閱讀全文...

中鋼 8 月營收 305 億元月增 8% 9 月估進一步回溫

中鋼 (2002-TW) 昨 (11) 日公告 8 月營收，在月盤產品上漲、出貨量回升下，月營收重返 300 億元大關，來到 305.5 億元，月增 8.3%、年減 15.8%；累計前 8 月營收 2454.73 億元，年減 24.3%。閱讀全文...