〈台股盤後〉量縮上漲139點 守住半年線支撐

隨著部分電子族群轉強，加上下檔半年線有撐，台股加權指數今 (12) 日開平走高，終場上漲 139.76 點，收在 16572.71 點，成交值則縮至 2480.31 億元，而收盤前湧現 193 億元的賣單，顯示仍有賣壓趁著大盤轉強出貨，預料短線整體行情仍難有大突破，以具有業績題材的個股表現為主。

從族群來看，電池相關股表現熱絡，立凱 - KY(5227-TW) 漲停，美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW) 漲幅均逾 1%。

類比 IC 族群中，矽力 *-KY(6415-TW) 和沛亨 (6291-TW) 漲停，力智 (6719-TW)、致新 (8081-TW) 漲逾 3%。

設計 IP 股表現多數偏強，世芯 - KY(3661-TW)漲半根停板，力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW) 漲 4% 上下，M31(6643-TW) 和創意 (3443-TW) 漲 2% 左右，惟智原 (3035-TW) 跌超過 6% 見到賣壓。

傳產的汽車零組件族群部分走強，堤維西 (1522-TW) 漲停，耿鼎 (1524-TW)、百達 - KY(2236-TW) 漲超過 7%，大億 (1521-TW) 漲 6%，聯德控股 - KY(4912-TW) 漲半根停板，昭輝 (1339-TW)、江申 (1525-TW) 和劍麟 (2228-TW) 漲幅 3% 之上。

部分個股各自有行情，其中，科嘉 - KY(5215-TW)、力山 (1515-TW)、千興 (2025-TW)、鼎基 (-TW) 見到漲停燈號，合勤控 (3704-TW)、光頡 (3624-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、華通 (2313-TW)、佳邦 (6284-TW) 等均漲超過半根停板。

元大投顧指出，在油價攀升的環境，持續給予升息的空間，使市場觀望氛圍持續增加。

若從技術面來看，大盤處在季線和半年線之間震盪，目前下探半年線仍見支撐，若能盡快回至月線之上，才能給予指數助力。