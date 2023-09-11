鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.33億美元，Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅達16.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,805.7美元，24小時漲跌幅-0.19%；以太幣(ETH)現報價格1,607.42美元，24小時漲跌幅-1.14%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.59億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.36億美元。

24小時漲幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅16.1%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅15.1%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅8.11%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅34.6%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅18.2%；STORJ(STORJ)24小時跌幅7.77%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅20%；LPT(LPT)近一週漲幅19.9%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅19.6%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅58.9%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅54.9%；Flamingo(FLM)近一週跌幅41.6%。

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