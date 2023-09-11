捷流8月營收衝2.34億元年增4.5% 改寫歷年同期新高

閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 今 (11) 日公布 8 月營收 2.34 億元，月增 1.11%、年增 4.52%，改寫歷年同期新高。前 8 月營收 18.56 億元，年增 3.59%，刷新歷年同期新高，公司工業閥門接單維持穩定。

捷流主管表示，受惠集團持續深化多元產業接單能力，帶動客戶對於旗下工業閥門產品訂單需求保持穩定成長，且集團擁有中國蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等多生產基地優勢，透過良好調配生產及出貨排程，有效滿足客戶訂單交期需求，推升 8 月營收創歷年同期新高。

捷流進一步指出，憑藉捷流旗下工業閥門產品具有耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發製造技術，加上有效提供客戶專業流體控制解決方案等利基，成功成為各產業主要大廠重要合作供應夥伴，以目前整體在手訂單金額來看仍維持良好水位，且持續保持穩定增加態勢，隨著後續訂單陸續認列，有助於創造集團整體營運良好成長動能。

展望第三季，捷流持審慎樂觀看法。主要客戶拉貨動能持續穩定向上，同時集團仍積極擴大整體業務接單能力，並不斷投入工業閥門產品升級改良研發，有助於推升集團良好接單動能。

此外，捷流也積極布局國際重要專利認證，以及優化台灣土城一、二廠自動化生產，並為接軌國際減碳、綠色供應鏈趨勢，已著手進行溫室氣體盤查、碳足跡，積極推動企業永續政策。

捷流 2023 年上半年營收 13.91 億元，稅後純益 1.82 億元，每股純益 4.23 元。