中國調整償付能力監管標準 險資支持資本市場重磅利多來了

中國國家金融監督管理總局周日（10 日）發布《關於優化保險公司償付能力監管比準的通知》，在保持綜合償付能力充足率 100% 和核心償付能力充足率 50% 監管標準不變的基礎上，根據保險業發展實際，調整保險公司償付能力監管標準。

據《第一財經》報導，這項通知共十條，涵蓋四個方面。具體而言：一是差異化調節最低資本要求，根據總資產規模的不同，最低資本按照 95% 或 90% 計算償付能力充足率；二是不再全額將保單未來盈餘金額納入核心資本，而是根據保單剩餘期限，對未來盈餘做資本工具分級；三是調降風險因子，引導保險公司支持資本市場平穩健康發展；四是引導保險公司支持科技創新等。

上述通知要求，總資產人民幣 100 億元以上、2,000 億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產 500 億元以上、5,000 億元以下的人身險公司，最低資本按 95% 計算償付能力充足率；總資產 100 億元以下的財產險公司和再保險公司，以及總資產 500 億元以下的人身險公司，最低資本按 90% 計算償付能力充足率。

償付能力是保險公司管理的核心，貫穿保險公司經營的各個環節。與發達國家相比，中國保險業起步相對較晚，保險市場具有結構化差異，不同公司發展水準差別較大。

一位接近監管人士表示，此次政策的核心內容涉及多個方面，宗旨是為了更好地引導保險資金服務實體經濟和民眾，更好地支持資本市場，保險行業既提高風險管理能力，也可以為民眾提供多樣化保險商品服務。

安華保險投資長張青松表示，從《通知》內容看，償付能力差異化監管，會對中小財險公司帶來重大發展利多。中小財產公司長期以來受資本約束，償付能力壓力大，發展受到約束。此次新規對不同規模的財險公司進行差異化管理，計算最低資本時，中型公司按 95%、小型公司按 90% 計算，將有力提升中小財險公司償付能力，推動中小公司發展，回歸保險本源，提供更優質保險風險保障。

「隨著該政策的推出，預計中小財險公司償付能力充足率將提高 13~18 個百分點。對於安華保險來講，將有力提高公司在農業風險保障方面的服務能力，推動公司在農業保險創新與服務方面加大力度。」張青松說。

中國精算師協會執行副會長兼秘書長張曉蕾認為，根據總資產規模的不同，給予不同險企 10% 或者 5% 的資本折扣。這項規定進一步提高償付能力監管的精細化和專業化水準，鼓勵中小保險公司持續穩健經營，有利於促進保險市場實現均衡化發展。

「很多中小公司成立時間較短，大都沒有經歷過完整的經濟周期。近幾年行業馬太效應日益明顯，考慮不同保險公司的規模差異和發展階段差異，實施差異化監管政策，給予了中小公司更多的發展空間，將促進中小公司的發展，有助於保證行業發展的均衡性和多樣化，從而一方面促進保險行業內部的風險分散，另一方面更好地為大眾和公司提供多樣化的保險產品和保險服務。」中意人壽總精算師管培說。