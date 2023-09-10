鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.08億美元，Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅達19.2%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,855.25美元，24小時漲跌幅-0.07%；以太幣(ETH)現報價格1,625.91美元，24小時漲跌幅-0.50%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達3.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.42億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1億美元。

24小時漲幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅19.2%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅12.3%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅10.2%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅32.2%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅14.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅11.1%。

近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅30.3%；Prometeus(PROM)近一週漲幅25.4%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅20.5%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅133%；Flamingo(FLM)近一週跌幅64.4%；Multichain(MULTI)近一週跌幅48.9%。

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