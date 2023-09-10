〈台股風向球〉指數力拚站穩半年線 期待電子新品+法人作帳支撐多頭

AI 多頭降溫，台股近期量縮整理，指數位於季線與半年線之間震盪，投信表示，外資賣超、融資餘額續升，導致台股短線有壓，但預期在電子新品及法人作帳帶動下，指數只要能站穩半年線，中長線仍有多頭可期。

台股 8 日收在 16576.02 點，週線收黑終止連二紅，在籌碼面部分，外資與自營商持續站在賣方，連續 6 周自台股提款，外資本週賣超金額擴大至 369.67 億元，自營商則提款 196.66 億元，僅有投信法人連續 6 週力挺台股，本週加碼 155.9 億元，三大法人合計賣超 410.43 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股短線缺乏主流股領軍，AI 股陷入震盪，導致大盤量縮整理，指數位於季線與半年線之間震盪，但中國近期大力度的刺激經濟政策連續出爐，伴隨中國即將進入金九銀十，政府全力提振消費力道意圖明顯。

另外，隨著時間進入第 3 季季底，除了秋季電子新品拉貨效應外，法人作帳亦有助個股輪動，只要指數守穩半年線，中長線多方趨勢不變。

安聯投信台股團隊表示，近期走勢仍維持疲弱，主要反應庫存調整不如預期，以及季度成長與過往平均水平表現有顯著落差等，但若檢視半導體相關族群的評價表現，多已回到合理、甚至具投資吸引力的水位，加上明年為半導體成長的一年仍可期待，長線投資價值已浮現。

安聯投信台股團隊表示，科技股部分已出現急單，以因應部分庫存過低的狀況，在 AI 主題部分，則是要分辨真正受惠 AI 的時期，預期表現差異化勢將拉大。

至於在半導體部分，隨著評價面具正面吸引力，加上基本面確實在逐步好轉，第四季有機會接棒 AI、朝向健康輪動。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘認為，根據歷史經歷，大選多會祭出政策利多，相對看好軍工、生技等產業。他進一步說明，其中與軍工股高度相關的台北航太展於 14 日至 16 日登場，相關個股近期表現亮眼。

在 AI 產業部分，儘管輝達執行長黃仁勳在賣股引發股價重挫，AI 族群也受牽連震盪，但輝達財報 QoQ 需求強勁，台灣相關產業鏈可望持續受惠，其中相對看好上游與組裝廠、伺服器與 GPU 等。

鄭翰紘表示，台股與美股在 9 月通常是每年表現最差的月份，但預期聯準會 9 月仍將暫停升息，有利資金行情，加上近期台股量縮整理，對於後市持中性偏正，仍有操作空間。