中國8月CPI年比轉正 通縮壓力減輕

拜服務價格上揚之賜，中國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年比轉正，且工廠價格跌幅減緩，顯示通縮壓力減緩，經濟部分領域最糟糕時刻可能已經過去。

中國國家統計局周六 (9 日) 公布，8 月 CPI 比去年同期上升 0.1%，雖然小於市場預估的上升 0.2%，但與 7 月的年減 0.3% 相比已經轉正，當時曾寫下逾兩年來首見的物價下滑。

剔除波動較大的食品和能源成本後，8 月核心 CPI 上揚 0.8%。

此外，8 月生產者物價指數 (PPI) 年減 3%，符合市場預期，且小於 7 月的 4.4% 降幅，儘管中國工廠價格的通縮已經持續將近一年。

最近幾周以來，中國政府推出一系列政策，以刺激經濟成長並抵禦通縮壓力，因此目前正急切想看到這些刺激措施開始在實體經濟中擴散。

例如中國人民銀行上個月意外降息，地方政府也加快腳步發行特殊債券，以資助基礎建設計畫。

為了振興搖搖欲墜的房市，北京當局加碼降低大城市支付款項，並要求銀行降低現有抵押貸款的利率。當局還擴大兒童和父母照顧、以及教育的抵稅優惠，希望能刺激消費。

隨著 8 月數據陸續公布，可以看出中國經濟部分領域有觸底的跡象，例如製造業景氣萎縮程度減緩，進口跌幅縮小，出口跌幅也沒有市場預期的糟糕。

但北京當局仍然無法掉以輕心，理由是，扮演疫後經濟成長主力的服務業，8 月的景氣成長降溫，這代表中國若要刺激家庭消費和支出，需要祭出更多支持政策。