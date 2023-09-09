鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.12億美元，XVS(XVS)24小時漲幅達21.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,869美元，24小時漲跌幅-1.51%；以太幣(ETH)現報價格1,635.06美元，24小時漲跌幅-0.74%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.41億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.56億美元。

24小時漲幅：XVS(XVS)24小時漲幅21.3%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅10.9%；Hooked Protocol(HOOK)24小時漲幅9.5%。

24小時跌幅：OGN(OGN)24小時跌幅24.5%；Flamingo(FLM)24小時跌幅13.6%；Litentry(LIT)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅27.4%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅20.9%；GALA(GALA)近一週漲幅13.1%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅175%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅68.5%；XVS(XVS)近一週跌幅51.5%。

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