ChatGPT官網流量連降3個月 9月開學可望回升

分析公司 Similarweb (SMWB-US) 表示，OpenAI 於去年 11 月推出的 AI 聊天機器人 ChatGPT 的每月網站流量，在 8 月連續第 3 個月出現下滑。不過跡象顯示下滑趨勢即將結束。

ChatGPT 網站 8 月全球桌面和行動網站流量下降了 3.2% 至 14.3 億人次。前兩個月的流量都下降約 10%。自 3 月以來，訪問者在網站上停留的時間也逐月減少，從平均 8.7 分鐘減少到 8 月的 7 分鐘。

但 8 月的全球獨立訪客從 1.8 億人上升到 1.805 億人。

而 9 月的學校開學可能會提升 ChatGPT 的流量和使用率，因爲一些學校已經開始接受它。隨着學校開學，美國 8 月 ChatGPT 流量略有上升。

經常跟蹤 ChatGPT 及其競爭對手的 Similarweb 分析師卡爾 (David F.Carr) 表示：「學生尋求家庭作業幫助似乎是原因之一：該網站的年輕用戶比例在暑期有所下降，現在開始反彈。」

ChatGPT 能夠處理從編輯到編碼等日常任務，掀起一股生成式 AI 熱潮。在推出兩個月後的 1 月，它的每月活躍用戶達到 1 億。生成式 AI 技術利用已有的數據創建新的內容，例如寫作文或詩歌。

在 Meta Platforms (META-US) 的 Threads 發布之前，它是史上成增長最快的消費者應用軟體，目前已躋身全球前 30 大網站之列。

今年，包括谷歌 (GOOGL-US) 的 Bard 聊天機器人在內的一些 ChatGPT 競爭對手也已上線。微軟 (MSFT-US) 的搜索引擎 Bing 也免費提供一個由 OpenAI 支持的聊天機器人。

今年 5 月，OpenAI 還在 iOS 系統上推出 ChatGPT 應用程式，這可能會減少其網站的一些流量。ChatGPT 既可免費使用，也以每月 20 美元銷售高階版本。

除了 ChatGPT，OpenAI 還從直接向開發者和企業出售其 AI 模型的訪問權限，以及與微軟的合作中獲利。微軟向該公司投資了 100 多億美元。