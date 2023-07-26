OpenAI創始人的世界幣 會是ChatGPT後又一場科技風暴嗎？

OpenAI 創始人 Sam Altman 參與開發的加密貨幣 WorldCoin（世界幣），周一（24 日）正式上線，這會是 ChatGPT 後又一場科技風暴嗎？

Worldcoin 的代幣 WLD 周一正式在幣安、OKX 等加密貨幣交易所上線，上線初期價格一度大漲至 5.29 美元，周三盤中報 2.34 美元，過去 24 小時成交額約 3.68 億美元。

WorldCoin 是 Altman 最新一場全球性實驗，目標是向全球每個人提供免費加密貨幣。Worldcoin 官網的數據顯示，目前 Worldcoin 的用戶已經有 206.7 萬人。

WorldCoin 已經籌集近 2.5 億美元的資金，投資人包括 a16z、Coinbase Ventures 等加密圈知名投資機構。

世界幣白皮書指出，在 ChatGPT 等生成式人工智慧聊天機器人引領潮流的時代，世界 ID 無疑是必要的，其可以用來區分真人和線上聊天機器人。

據《財聯社》旗下《元宇宙 NEWS》報導，上海區塊鏈技術協會智庫專家張烽表示，Worldcoin 的本意，是希望公平地將代幣分配給地球上的每一個人，但 Worldcoin 仍缺乏相應的經濟業務邏輯。因此，Worldcoin 希望以獎勵方式取得虹膜這樣的敏感個人資料，如果不能建立合理激勵和約束模型，可能在資金募集、項目發展上違反全球各地金融監管規定。

Worldcoin 背後的公司 Tools for Humanity，向世界各地的人們提供 WLD，並以「Orb」設備掃描用戶虹膜。虹膜掃描確保每個人只能擁有一個 Worldcoin ID。

西安市區塊鏈技術應用協會副會長王思遠說：「曾經有過這樣計畫的項目不止一個，最出名的比如 2019 年的 Libra，背後支撐的是全球超過 20 億用戶的 Facebook。當時面臨的主要風險，是來自於傳統世界與加密貨幣的矛盾，即政府監管和去中心化的原生性矛盾。發展到今天，行業依然面臨這樣的問題。」

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席朱幼平則表示，境外透過加密貨幣來助推創新項目，這個模式已經成為一種潮流。

朱幼平說，新事物出來後，分兩個階段。第一個階段是概念試錯階段，這個階段是測試新事物的邏輯，往往是資本炒作推動，具有高倍數、高風險特點，加密貨幣、元宇宙、Web3.0 都處於這個階段。

「第二個階段是落地應用階段。這個階段會把概念試錯階段的成功部分，轉化為實際落地項目，倍數不高，但持續性很好，回報穩定，風險相對低。」朱幼平說。

