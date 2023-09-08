記憶體模組廠8月營收靚 威剛、群聯分別創11個月、今年新高

記憶體模組廠今 (8) 日陸續公告 8 月營收，隨著原廠漲價態度明確，客戶開始回補庫存，威剛 (3260-TW)、群聯(8299-TW) 單月營收分別站上 11 個月、今年新高，十銓 (4967-TW) 則受惠 B2B 客戶訂單挹注、營收月增 42%。

威剛 8 月營收 29.71 億元，月增 30.4%，年減 1.13%，寫近 11 個月新高；前 8 月累計營收 193.25 億元，年減 19.96%。

威剛指出，由於記憶體上游廠減產效應發揮且庫存接近合理水位，繼第二季 DRAM 現貨價落底後，8 月 NAND Flash 供應商漲價態度明確，NAND Flash 現貨價開始止跌回升，多數客戶積極回補庫存，帶動公司營收表現明顯回溫。

群聯 8 月營收 39.9 億元，月增近 18%，年減 9.79%，寫今年來新高；前 8 月累計營收 274.7 億元，年減 36.35%。

群聯執行長潘健成表示，8 月 SSD 模組出貨量已開始回溫，其中 PCIe SSD 模組更較去年同期成長近 60%，整體 NAND 儲存位元數的年成長率也達近 5 成，顯示系統客戶庫存回到正常水位、甚至低於正常水位後，開始陸續啟動回補。

潘健成補充，部分 NAND 控制晶片開始出現客戶端庫存不足狀況，因此控制晶片客戶也開始陸續下單；此外，由於某些 NAND 儲存應用市場需求緩步回溫，部分特定 NAND Flash 型號可能會在第四季出現供給不足，將透過與原廠密切合作，努力滿足終端儲存客戶各種供貨需求。

十銓 8 月營收 12.73 億元，月增 42.68%，年增 152.26%；前 8 月合併營收 93.9 億元，年增 120.22%。

十銓表示，8 月營收成長主要受惠 B2B 訂單持續挹注，重點發展的電競及工控產品占比逐漸提高，並持續透過策略結盟，深化合作夥伴關係，公司年度電競新品將陸續上市，迎接傳統銷售旺季 。



