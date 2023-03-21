邑昇去年EPS 4.42元 擬配每股現金2.7元 殖利率8.05%

邑昇實業 (5291-TW) 今 (21) 日公布最新財報，2022 年全年稅後純益 1.77 億元，年增 8.84%，每股純益 4.42 元，每股擬配發現金股利 2.7 元，以邑昇今天收盤價 33.55 元計，現金殖利率為 8.05%。

邑昇 2022 年第四季營收 3.31 億元，毛利率 22.66%，季減 3.13 個百分點，年減 0.43 個百分點，單季稅稅後純益 1705 萬元，季減 69.7%，年減 53.92%，單季特愛純益 0.4 元。

邑昇 2022 年營收 15.46 億元，毛利率 24.66%，年增 1.05 個百分點，稅後純益 1.77 億元，年增 8.84%，每股純益 4.42 元。

2022 年邑昇營收事業占比為 PCB 66%、LED 自行車燈 32%、其他 2%。PCB 事業方面，邑昇以少量多樣客製化利基市場為主，產品應用範圍廣泛，在消費電子終端需求趨於疲軟時，仍有其他包含工控、工業電腦、車用與醫療等相關領域，能有效分散單一產業風險，將不穩定因素降至最低。

展望 2023，由於全球終端消費市場景氣不明，加上電子供應鏈仍存在高庫存水位問題，使下游客戶拉或動能趨緩，邑昇日前公告前 2 月合併營收為 1.67 億元，較去年同期減少 34.64%。