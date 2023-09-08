〈華上生醫展望〉乳癌新成分新藥下周鋪貨至醫學中心 目標拿下30%市占率

華上生醫 (7427-TW) 開發的口服抗乳癌新成分新藥剋必達 Kepida，今年 6 月底取得國內藥證後，預計下周在國內 8 家醫學中心開始鋪貨， 加上後續展開健保申請，目標要拿下 30% 市占率。

董事長陳嘉南表示，該新藥是新一代表觀遺傳調控劑，藉由其獨特的表觀遺傳調控機制來有效增敏內分泌的治療，並用來治療使用過內分泌療法失敗或復發的 HR+/HER-2 - 晚期乳癌病患。

此外，該新藥為台灣第一個國產乳癌新成分新藥，其原料藥由台耀 (4746-TW) 製造供應、錠劑則由杏輝 (1734-TW) 負責，最後由授權夥伴吉泰藥品銷售。

陳嘉南指出，首批錠劑已完成批量生產，預計下周鋪貨至合作臨床試驗的 8 家醫學中心，包含雙和、馬偕、高醫、三總、彰基、中國附醫等。另外，規劃明年 1 月提出申請健保價，審查時間可能需要 1-2 年。

陳嘉南進一步說，國內乳癌治療用藥市場規模約 35-50 億元，其中屬於第二線治療的患者約有 4000-5000 人，公司預期，該新藥納入健保後的第 5-6 年可以達到銷售高峰、拚拿下 30% 市占率。

華上生醫表示，乳癌已經是全球及台灣女性罹患癌症病患數最多的癌症，國內每年約有超過 1.5 萬名新診斷的乳癌病患，其中約有 70% 的乳癌病患其基因型屬於 HR+/HER-2-。

華上生醫補充，目前第一線治療主要是以 CDK4/6 抑制劑聯合內分泌療法，病患有望達到治療效益，不過一旦治療失敗或復發，進入第二線治療，病患可選擇的藥物就有限，原因在於病患會有 CDK4/6 抑制劑及內分泌抗藥的雙重抗藥性問題。