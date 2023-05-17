這麼好？中國買房「零首付」建商套路曝光！

「零首付」、「首付直接送，不用還」，近來中國部分地區建案傳出這類推銷手法，「零首付」與「低首付」主要有兩種方式，即建商做高合約價格，和購房人簽「陰陽合同」，幫助購房人取得更高額度房貸，以及建商墊付首付款。

據《中國證券報》報導，在「零首付」、「低首付」實際執行過程中，建商提供首付分期、做高房價兩種途徑。廣西南寧某建案銷售人員李女士說：「首付分期就是開發商先墊付首付款，然後購房人和開發商雙方具體約定怎麼分期，在交房前還清就行，然後客戶正常還貸款。」

重慶北碚一位房產仲介則說：「透過做高合同價格獲取更高貸款。比如（人民幣，下同）100 萬元的房子，合同價做成 140 萬元，假設銀行貸款 98 萬元，那麼購房人只需要支付 2 萬元首付。」

業界人士透露，部分建商可能與購房者簽訂兩份合約：一份以實際房價簽訂，是購房者真實購屋價格；另一份以較高房價簽訂，是購房者的銀行貸款申請文件。

專家表示，「零首付」、「低首付」在後期可能會加重財務負擔，甚至引發法律風險。

一是房貸月供提高，且房貸期限越長，購房者負擔越大。「做高合同價之後，購房人的貸款金額也比較高，月供相對來說，也會高一些。」李女士表示，如果購房人首付款足夠，建議不要採取「零首付」方式。

二是這類做法有合規問題，購房者可能會被銀行斷貸，被監管機關處罰。若建商交屋出問題，購房者的風險就會更大。

至於「陰陽合同」，北京金訴律師事務所主任王玉臣警告：「簽訂虛假合同是違法行為。一方面違反了商品房銷售的相關規定，沒有如實備案；另一方面，通過這種方式騙取高額貸款，違反了銀行按揭貸款的相關規定，涉嫌騙貸，一經發現，銀行不會進行放貸。即使已經放貸，往往也會直接解除按揭貸款合同，要求提前償還全部貸款。」

