中國百強建商7月銷售再寫新低 建商：斷崖式下降

高溫、颱風，天氣複雜多變的 7 月，向來是中國房地產銷售的淡季，而剛過去的 7 月，房市創下近年來單月業績新低，且建商苦不堪言，大嘆是「斷崖式下降」。

據《第一財經》報導，第三方研究機構克而瑞在周一（31 日）發布的銷售數據顯示，中國 7 月單月百強建商銷售操盤金額為人民幣 3,504.3 億元，較一年前銳減 33.1%，降幅進一步擴大。

受此影響，百強建商前七個月的銷售業績由正轉負，較去年同期下滑 4.7%，顯示 2023 年以來市場修復的進程再現反覆。

7 月市場冷清是建商的普遍感受。某 TOP20 建商市場負責人形容 7 月市場是「斷崖式下降」。 一家全國性建商內部人士也表示，整體而言，市場恢復遠不如年初預期，且 7 月市場「極差」。

建商「以價換量」的情況仍十分明顯。某華東房企人士說，從合肥、南昌等城市的反應來看，在目前市場情況下，手中建案多是降價後才能銷售，「跑量換現金流」。在一線城市廣州，也有部分建商加速「以價換量」，以搶奪客戶。

另有某新一線城市地產業界人士表示，7 月當地市場的成交堪稱「疫情以來最差」，成交面積甚至比 1 月少，「能賣出去的基本都是好區位的項目，所以成交均價反而有保持在比較高的位置上」。

對此中國政府在 7 月底定調，稱「供求關係發生了重大變化」，此後住建部發聲，支持降低房貸利率、落實「認房不認貸」。

然而，目前這些尚未有效傳導至市場層面。上述華東建商人士說，從中央到一線城市，7 月末監管層多次發聲，但存量房貸款利率下調、契稅減免、「認房不認貸」的細則尚未出爐，市場和客戶仍處於觀望狀態。

蘇州一名業界人士也表示，目前政策發酵時間尚短，建商仍採用降價、提高折扣等策略，剛需客戶則認為市場仍未觸底，仍在觀望。

