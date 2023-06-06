建商爆發下市潮 中國富豪自身難保

藍光發展、泰禾…… 中國建商排隊下市，這些曾經名噪一時的知名建商沒想到，過去有多輝煌，現在就有多狼狽。這場史詩級大撤退裡，最終留下的是什麼？

據《21 世紀商業評論》報導，ST 泰禾股票周一（5 日）正式停牌，此前其收盤價連續 20 個交易日每股不到人民幣 1 元，觸發強制下市規定。泰禾的 A 股之路，嘎然而止。踩雷投資人數以萬計。截至今年第 1 季末，泰禾還有 5.32 萬戶股東。

對此泰禾說，下市不會影響公司正常經營，將繼續推動保交樓、債務重組，引入戰投。

Wind 數據顯示，今年第 1 季，泰禾一年內將到期的負債超過人民幣（下同）632 億元，現金幾乎只剩零頭，只有 15.4 億元。與此同時，去年全年絕大部分在建建案都處於停擺狀態。

目前泰禾的重組也處於停滯狀態。2020 年 7 月，有消息稱萬科可能會收購泰禾 19.9% 股權，但至今只聞樓梯響。除了交易先決條件未敲定以外，萬科和泰禾當時談的交易對價是 24.3 億元，收購近 20% 股份，但現在泰禾總市值只剩 12.2 億元。

2020 年 7 月 6 日，由於泰禾未能完成中期票據「17 泰禾 MTN001」本息按時兌付，創辦人黃其森宣告債務違約。此後，黃其森全力投入化債工作，奔走呼救，一度取得一定成效。

泰禾先後與興業銀行、民生銀行、華融資產、東方資產、長城資產等金融機構簽訂協議，就債務展期延長等問題達成協議。

2022 年初，高喊「活下去」的黃其森，重振旗鼓，揚言「要打一個漂亮的翻身仗」。未料他在同年 3 月被帶走協助調查。一個月後，泰禾年度業績預告變臉，預虧 40 億元。從此泰禾股票被打上「ST」標簽， 警示下市風險，股價一蹶不振。

當年 11 月，黃其森歸來，繼續推動經營和化債工作，一度帶動泰禾股價連漲三日。最近黃其森也說，已經度過最艱難時刻。

然而，資本市場並不買賬，泰禾股價一路向下，走上下市之路。5 月 8 日，泰禾股價跌至 1 元以下，此後反彈乏力，截至 6 月 2 日收盤，股價跌至 0.43 元。

事實上，泰禾並非 A 股市場最先被強制下市的建商。高歌猛進直至爆雷的藍光發展，一度如日中天的中天金融，都走在泰禾前面。

如今，A 股市場股價跌破 1 元、徘徊在下市邊緣的建商家數，超過 10 家，包括陽光城、美好置業等。港股方面，新力控股和佳源國際已經宣告下市，目前一直處於停牌狀態的中國恒大、中國奧園、當代置業、花樣年等建商，究竟選擇復牌還是下市，也將在今年 9 月見分曉。