鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.71億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達10.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,266.1美元，24小時漲跌幅+1.95%；以太幣(ETH)現報價格1,647.16美元，24小時漲跌幅+0.64%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.8億美元；USDC(USDC)24小時成交量達1.92億美元。

24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅10.3%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅8.79%；IOTX(IOTX)24小時漲幅4.16%。

24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅54.6%；XVS(XVS)24小時跌幅58.1%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅46.1%。

近一週漲幅：Akropolis(AKRO)近一週漲幅28.9%；API3(API3)近一週漲幅14.5%；GALA(GALA)近一週漲幅13.4%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅177%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅64.9%；XVS(XVS)近一週跌幅49.9%。

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