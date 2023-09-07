調查：美元今年將保持強勁 隨後在2024年逐步消退

《路透社》針對外匯策略師的調查顯示，美元在年底前預期將持續保持強勁狀態，但隨後可能在 2024 年開始逐步放緩。

今年儘管美元幾度疲軟，但在經濟強勁和美國公債殖利率上升支持下，美元兌大多數主要貨幣仍保持強勁。

人們於對全球經濟成長的不安情緒打壓了風險偏好，加上美聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持較高利率的預期，促使美元觸及 6 個月高點，作為避險貨幣幾乎收復了年中的全部失地，今年迄今已上漲超過 1%。

在 9 月 1 日至 6 日的調查顯示，有 81% 的分析師看好美元前景。荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示：「我們認為美元將進一步走強，並將在未來 3 個月內維持下去。」

不過，大多數外匯策略師的觀點認為，美元兌大多數主要貨幣預計將在一年內小幅走弱，隨後在明年因 Fed 首次降息而走弱。

三菱日聯金融集團高級貨幣分析師 Lee Hardman 表示：「我們預計 Fed 將在未來 6 到 9 個月內開始降息，屆時我們認為美元將再次走弱。」

美元長期以來一直是全球主要儲備貨幣，由於美國經濟強勁的和穩定的政治體系，美元也被視為是避險貨幣，但素有末日博士之稱的麥嘉華 (Marc Faber) 表示，美元主導地位如今已經搖搖欲墜。

他認為，隨著時間的推移，美元將變得一文不值。此外，他也對美國央行持高度批評態度。「美聯準會與其他政府機構和政客一樣，他們都在撒謊。他們會說公眾需要聽到的內容。他們無法承受股市下跌 50%，所以他們會印鈔票。」

美國財政部長葉倫則曾表示，美元在全球外匯存底中的比重將緩慢下降，但不存在可以完全取代美元的替代品。她強調，美國有流動性強、開放的金融市場，強有力的法治，而且沒有資本管制，任何國家都不太容易想出一種繞過美元的辦法。