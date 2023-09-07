小米汽車已試生產近一個月 再招百名工人 為量產做準備

接近小米汽車知情人士透露，小米現在正處於試生產階段，每周生產大約 50 輛樣車，這項工作啟動不到一個月，且小米又招募百名工人，為量產做準備。



據《界面新聞》報導，上周六（2 日）晚上 8 點半，北京通州馬駒橋鎮的一個工業園區內一片漆黑，幾盞路燈照著零星進入工廠卸貨的工人，不遠處廠房內亮著燈，園區內鮮有工人走動，也未傳出任何機器運作的聲響。

這裡是小米汽車北京亦莊廠一期項目，此時距離小米首款新能源車上市剩下不到半年的時間，小米正在為正式量產做最後準備。

消息人士說，試生產是量產前最重要的工作之一，可以測試生產線設備運轉是否順暢、工序銜接、工人熟練度。如果樣車在測試過程中出現同類問題，會進一步排查，並調試生產線。反之則證明生產線基本合格，可以大規模量產。

新車型產能爬坡，除了涉及工廠產線、機器設備、工人熟練程度，車廠還要和供應商磨合好節奏，共同爬坡，做好每日訂單規劃。在合資品牌的組裝廠，新車型產量爬坡過萬，大概需要四個月的時間。

一位汽車產業資深人士表示，產能爬滿通常需要半年至一年，車廠也需綜合考慮銷量和產線調整情況。

一直以來，「雙資質」是決定企業能否進入造車行業的准入證，也是最關鍵的一環，這兩項資質分別由發改委和工信部審批，缺一不可。百度等跨界造車的科技企業已經在資質問題上折戟，退居幕後，扮演智慧化提供者角色。小米的造車資質也備受外界關注。

不久前，《路透》披露，小米已經拿到發改委批准的電動車生產申請，下一步只待工信部批文。《界面新聞》向一位接近發改委的人士求證，該人士並未否認小米獲批傳聞。

上述知情人士說：「小米汽車拿到工信部的批文預計在最近兩個月，最遲年底前可獲批，然後可以開始量產。」

現在小米似乎對拿到批文不再有顧慮。目前亦莊廠又在大規模招聘車間工人，招聘人數在 100 人上下，平均薪資落在人民幣 6,000 至 7,000 元，每日工作時長為 8 小時，周末雙休。

為小米汽車工廠提供招聘服務的供應商透露，小米汽車工廠對正式員工的招聘標準非常嚴格，沒有相關經驗，應聘成功的機率非常渺小，就連一些曾在賓士、特斯拉等車廠工作過的工人，也會因為面試過程中準備不足而被淘汰。

此外，大部分崗位的年齡限制在 28 歲以下，學歷最低要求中專及以上畢業，能力強者可適當放寬要求。

該供應商並表示，這輪招聘只是小米在前期為量產做準備，等到年底或明年初，小米將會展開更大規模招聘。屆時小米汽車工廠也會調整工作時間和休息制度。