上海又一超級獨角獸 還是晶片產業

上海積塔半導體公司完成人民幣（下同）135 億元融資，本輪融資匯聚多家國家基金、產業投資人、地方基金、知名財務投資人。

據《證券時報》報導，本輪融資距離上一輪 80 億元融資僅過去一年半左右，也就是說，積塔半導體在兩年內取得超過 200 億元的融資，且投資機構以國資和產業資本為主。

業界人士表示，國家扶持半導體製造業發展和產業資本戰略布局的意圖相當明顯，未來國產汽車晶片仍然是半導體行業的一大熱點賽道，備受資本關注。

積塔半導體是中國最早從事汽車電子晶片、IGBT 晶片製造的企業。2021 年積塔半導體晶圓產能位居中國前五名、車規級電子產能中國第一、SiC 晶圓代工產能中國第一。

積塔半導體可謂系出名門，2017 年 12 月，由中國電子信息產業集團旗下華大半導體牽頭創立，並落腳上海市臨港新區。2019 年，積塔半導體以吸收合併的方式，完成上海先進半導體製造公司（簡稱 ASMC）私有化，開始一體化營運。

積塔半導體拿下不少大客戶，包括英飛凌、MPS、SemTech、Nexperia、斯達半導體、上海韋矽微、比亞迪半導體、上海貝嶺等國內外企業。積塔半導體與 MPS 的合作接近 20 年，並且是英飛凌在中國的唯一代工合作夥伴。

值得一提的是，去年「中國半導體之父」張汝京擔任積塔半導體執行董事。張汝京是中國半導體歷史上不可或缺的人物。他創辦的中芯國際 (688981-CN) ，是中國第一家半導體製造企業。