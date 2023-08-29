中國赴日機票搜索量斷崖式下降 航空業者態度觀望

在中國文旅部公布第三批開放團體旅遊的國家名單後，日本原本是中國航空公司增開航班的首選目的地，但日本啟動核汙水排海後，更多航空業者選擇觀望。

據《第一財經》報導，航旅縱橫的最新數據顯示，暑運以來（7.1—8.22），飛往泰國、南韓、日本的旅客量均佔出境總旅客量的 10% 以上。其中日本東京和大阪已經位居出境熱門目的地 Top10。前十名分別是香港、首爾、曼谷、澳門、東京、新加坡、大阪、台北、倫敦、吉隆坡。

不過，日本在 8 月 24 日啟動核汙水排海，已經影響中國民眾赴日旅行意願。在一家旅遊平台上，東京在 24 日還是境外目的地搜索排第二的城市，這周已經退到第三。另一家旅遊平台的數據也顯示，8 月 24 日後飛往東京、大阪的機票搜索量斷崖式下滑，幾乎減少一半。

一家航空公司說，本周來赴日機票預訂量比上周少大概三分之一，退票量也增加很多。另一家則表示，目前赴日機票預訂情況的變化還不明顯，該業者原本要推動增加赴日航班計畫，現在可能會觀望，畢竟「形勢變化太快」。

在亞洲國家中，目前中日航班恢復並不是最快。航班管家的數據顯示，近三周赴日航班量恢復到了 2019 年的 40% 以上，其中第 32 周（8.7-8.13）恢復率為 46.7%，為目前最高峰。

相較下，中韓航班恢復率為 61.9%，中歐航班恢復率為 50.8%，中國到新加坡、英國、阿聯等國家的恢復率更超過 70%，中英航班量則已經回到疫情前水準。

