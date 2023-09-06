鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.99億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達9.12%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,728.04美元，24小時漲跌幅+0.02%；以太幣(ETH)現報價格1,630.51美元，24小時漲跌幅+0.25%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.67億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅9.12%；GTC(GTC)24小時漲幅5.91%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.1%。

24小時跌幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅37.8%；恩金幣(ENJ)24小時跌幅15.1%；DODO(DODO)24小時跌幅14.6%。

近一週漲幅：GALA(GALA)近一週漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅15.6%；GMX(GMX)近一週漲幅12.8%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅80.3%；Flamingo(FLM)近一週跌幅74.3%；Wing Token(WING)近一週跌幅32.6%。

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