美商務部長雷蒙多：美企「渴望」與中國對話

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (5 日) 強調溝通在美中重建經濟關係過程中的重要性，並表示，美國企業「渴望」與中國對話。

雷蒙多上周剛結束北京和上海行程，為五年來第一位拜訪中國的商務部長，也是今夏第四位訪中的白宮官員。

她周二接受 CNBC 訪問時說：「我的確在啟程前往中國以前，與上百位美國企業執行長談過話，說他們渴望和中國進行某種對話，並不誇大。我不會說我們能解決每個問題，但是為了找到某種實際解決方案，我必須成為企業的喉舌，並向中國政府傳達，讓他們有機會做些改變、採取一些行動。」

雷蒙多說：「美企在中國需要一個『公平的競爭環境』，因為很多企業擔心政府突襲或遭到無法預測的行動。。」

雷蒙多還提到人工智慧 (AI)，表示政府寧可「過於謹慎」，以確保中國不會獲得美國製造、最先進的 AI 晶片。「就連 AI 催生者對 AI 的毀滅性力量有些害怕。我們不能讓這種東西落入中國軍方的手中。」

她接著解釋美國品牌在中國的「軟實力」，強調有必要與北京建立穩定和務實的關係，並補充說旅遊業為美國創造就業機會，讓經濟產值增加數十億美元。

她說：「對我們的經濟和國家安全來說，不讓美國經濟脫鉤是至關重要的。我們必須盡可能推動業務、進行溝通和對話，不讓國家安全受到損害。」