鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.43億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達31.6%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,790.86美元，24小時漲跌幅+0.19%；以太幣(ETH)現報價格1,634.04美元，24小時漲跌幅+0.70%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.43億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.29億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.95億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅31.6%；FET(FET)24小時漲幅5.67%；Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅3.36%。

24小時跌幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅73.9%；Flamingo(FLM)24小時跌幅43%；DODO(DODO)24小時跌幅22.9%。

近一週漲幅：GALA(GALA)近一週漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅15.6%；GMX(GMX)近一週漲幅12.8%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅80.3%；Flamingo(FLM)近一週跌幅74.3%；Wing Token(WING)近一週跌幅32.6%。

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