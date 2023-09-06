〈台股盤前要聞〉外資8月大逃殺、鴻海Q3展望不變 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。外資 8 月淨匯出 58.087 億美元，創 2011 年以來第五大紀錄；若加上 7 月淨匯出 47.018 億美元，二個月合計淨匯出高達 105.1 億美元；鴻海 8 月營收 4128.39 億元、月減 12.02%、年減 8.03%。雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說展望，第三季營收估將季增，且幅度略高於前兩年度平均水準。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

外資 8 月大逃殺創 2011 年以來第五大紀錄 兩月共匯出 3350 億元

金管會今 (5) 日公布，外資 8 月淨匯出 58.087 億美元 (折合約新台幣 1850.3 億元)，不但創今 (2023) 年單月新高，並寫下 2011 年以來第五大紀錄；若加上 7 月淨匯出 47.018 億美元，二個月合計淨匯出高達 105.1 億美元 (折合新台幣超過 3350 億元)。閱讀全文...

鴻海 8 月營收 4128 億元月減 12% Q3 展望不變

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收 4128.39 億元、月減 12.02%、年減 8.03%；累計前 8 月營收 3.64 兆元，年減 5.08%。雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說展望，第三季營收估將季增，且幅度略高於前兩年度平均水準。閱讀全文...

三因素影響 台灣 8 月外匯存底 5654 億美元 終止連 10 升

中央銀行今 (5) 日公布 8 月外匯存底金額為 5654.67 億美元，較 7 月減少 10.26 億美元，終止連續 10 個月上升，原因是主要貨幣兌美元貶值，加上央行今年以來首次進場調節穩定匯率，以及外資匯出等因素所致。閱讀全文...

大立光 8 月營收單月激增三成 創 9 個月以來首次「雙增」

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布自行結算 8 月合併營收為 45.45 億元，不但連續兩個月改寫今 (2023) 年單月新高，更是為去年 11 月以來單月新高，8 月營收月增 30%、年增 2%，也是 9 個月以來首次月增年增「雙增」；大立光表示，9 月營收可望與 8 月相當。閱讀全文...

中鋼董座：將與世紀鋼合作 發揮風電國產化「雙塔效應」

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟表示，集團旗下興達海基將與世紀鋼 (9958-TW) 合作，透過強強聯手產生的「雙塔效應」，藉此優化生產成本，將離岸風電水下基礎國產化的效益發揮到最大。閱讀全文...

千金股 8 月營收 信驊寫今年新高、創意攀次高

千金股信驊 (5274-TW)、創意 (3443-TW) 今 (5) 日皆公布 8 月營收，分別達 2.43 億元、22.72 億元，其中，信驊受惠傳統伺服器需求略為回溫及接獲 AI 伺服器急單，營收改寫今年新高，創意則在量產動能延續下，創今年來次高。閱讀全文...

日月光吳田玉：「PMMP」時代來臨 半導體產業再迎新一波大成長

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉今 (5) 日出席 SEMICON 展前記者會，會中指出，隨著 AI 與自動駕駛等應用發展，未來十年全球將轉變為 PMMP(People-Machine-Machine-People) 時代，透過機器與機器間的互相協作，將帶動半導體迎接新一波大成長。閱讀全文...