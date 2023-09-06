〈台股盤前〉缺乏上攻動能 仍需待景氣明顯好轉

台股昨 (5) 日在缺乏電子權值股支撐，加上 AI 股熄火，終場小漲 1.92 點，收 16791.61 點，守住 5 日線。法人指出，美股周二三大指數收黑，將為大盤今 (6) 日表現帶來壓力，目前台股來到 10 年均值區間上緣，預料需景氣明顯好轉，才有帶動大盤持續上攻的動能。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯協議同意減產延長至年底，油價再攀高，加上美債殖利率大幅飆升，衝擊美股三大指數全面收黑，本周市場持續關注 CPI 通膨數據。

市場消息方面，大立光 (3008-TW)8 月合併營收為 45.45 億元，不但連續兩個月改寫今年新高，更是為去年 11 月以來新高，8 月營收月增 30%、年增 2%，也是 9 個月以來首次呈現月增年增「雙增」，大立光並看好，9 月營收可望與 8 月相當。

研調機構集邦科技發布 9 月上旬面板報價，各尺寸電視面板價格持續走揚，漲幅 2.4% 至 3.3%，是今年 3 月起漲以來，連續七個月上漲，監視器面板也維持小漲格局，14 吋筆電面板同步揚升，看好群創、友達本季將可擺脫虧損，達到損益兩平甚至小賺。

法人認為，目前台股來到 10 年均值區間上緣，預料需景氣明顯好轉，才有帶動大盤持續上攻的動能，隨著產業景氣已落底，下修空間有限，未來大盤底部將持續墊高，加上 9 月蘋果新機將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。