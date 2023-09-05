中國「泡水車」開始入市 開兩年特斯拉賣人民幣10萬

前段時間中國京津冀等地遭遇嚴重暴雨洪澇災害，產生大量「泡水車」，目前這些「泡水車」流到哪裡了？

「這兩天我們加班加點修車，已經修好了 40 多輛，剩下的 20 多輛也接近尾聲。」北京門頭溝區一修車點師傅黃帥在 8 月 29 日說，暴雨過後，「泡水車」特別多，他所在的維修點只有六個修車工位，但仍然接受 60 多位車主的委托。

據《中新經緯》報導，「泡水車」受損程度可分為四個級別，最輕情況是只有汽車底盤、內飾有問題，不用大修，只需要晾曬、殺菌、除味；稍微嚴重的就是發動機出現問題，不僅需要晾曬，還需要檢查維修；再嚴重就是全車電器受損，不僅需要更換電器，還要清理所有泡水插頭；最嚴重的情況是整車報廢，修也修不了。

「涉水車的維修，是一個漫長的過程。」黃帥表示，涉水車維修不僅僅是晾曬、檢查發動機，還需要判斷水是城市內澇還是洪水，這決定了後續維修方式。

黃帥指出，如果車子被洪水浸過，檢查步驟就多出不少。首先是拆解。「水退了之後，有些部位無法從外觀上辨別，但拆解以後，裡面會有很多沉積的泥沙、樹葉，甚至是垃圾，這種洪水車，修起來是最難的。」黃帥說。

「內澇車」與「洪水車」的維修時間也不同。「內澇車」的維修時間大多一周左右，「洪水車」的維修時間則要兩周，如果汽車外觀在洪水中出現剮蹭，還要再加五天時間烤漆。

此外，新能源車和燃油車的維修也有很大區別。「在涉水問題上，總體來講，新能源車的維修難度相對較小，但費用比燃油車更高，因為新能源車的電池、電機更換費用較高。」黃帥說。

中國汽車流通協會專家羅磊對中新經緯表示，只要泡水車沒報廢，都可以在維修後流入二手車市場。「泡水車仍具有價值，大部分泡水車輛經過零部件的更換、清潔和全面整修，一般情況下都能夠正常使用，能夠滿足一些出行需求。」羅磊說。

這輪暴雨過後，二手車商張軍（化名）一直四處收「泡水車」，打算修好後轉賣出去。據張軍介紹，他只收沒經過維修的「泡水車」，價格根據品牌、車型、損壞程度而定，「一般收到的都是走不了保險的，價格從（人民幣，下同）千元到萬元不等。我修好了再出手，也掙點維修費。實在修不好的，就拆了賣零件。」

在張軍的朋友圈，他每隔幾天就會更新幾輛剛收到或已經修好的「泡水車」，並寫上「水淹，賠錢出」。

張軍說，他最近收到了一輛特斯拉 Model 3，性價比很高，僅需 10 萬元。「充滿電支持 390km 里程，原版原漆，座椅加熱、超充、車載 4G、自動駕駛 AP、更新系統這些功能都是正常的，也沒有故障碼，原車主開了兩年，嚴格來說不算『泡水車』，算是『涉水車』，維修過後一點毛病沒有，電池健康程度 100%。」張軍說。

目前全新 Model 3 市價 23.19 萬元起，在二手市場 Model 3 最便宜也要 15 萬元起步。

「『泡水車』的價格往往會有很大的降幅，買一輛二手車可能需要 10 萬元，但買一輛同等的泡水二手車，可能只需花三、四萬元，可能有人會被低價吸引去購買。」羅磊說。

以「泡水車」為關鍵詞在某二手平台搜索，顯示近期有不少出售「泡水車」和收「泡水車」的帖子，這些帖子的發帖 IP 多顯示在河北、北京、江蘇等地，最便宜的「泡水車」甚至只需要數千元。