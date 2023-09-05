東京威力CEO來台 明現身SEMICON大師論壇

全球半導體設備大廠東京威力科創 Tokyo Electron(TEL) 今 (5) 日表示，集團總裁暨執行長河合利樹已特別來台，將在明日大師論壇分享有關半導體創新及世界的共享價值。

河合利樹執行長表示，半導體市場規模 2022 年達 5740 億美元，預期 2030 年將超過 1 兆美元、幾乎翻倍，但市場也擔心將帶來巨大的能源消耗，因此 Green x Digital 正是產業所需，TEL 做為全球領先的半導體設備商，認為數位化和脫碳應該成為世界的共享價值觀。

東京威力指出，世界引頸期盼的 AI 應用，伴隨海量數據運算需求，半導體晶片的尺寸不斷縮小、製程越來越精密，其設備及所需的科技也持續推陳出新，公司也將致力為客戶提供最好的產品及技術服務，讓未來更便利的生活付諸實現。

此外，東京威力科創技術長洛彼得 Peter Loewenhardt 也參與此次論壇，將分享公司製造設備的最新技術，包含雷射晶邊修整系統 (UlucusTM L)，可大量減少純淨水的使用及粉塵、廢水的排放，並討論最新微影技術如何減少所需的 EUV 曝光次數，以節省電力及降低成本，還有極低溫蝕刻技術，利用極低的溫度，提高高深寬比蝕刻的速度及精確度。

東京威力科創是 Tokyo Electron(TEL) 的台灣子公司，成立於 1996 年，於新竹科學園區設立總部，並於北中南各地設置辦公室，將半導體製造設備的高科技服務在地深耕。

東京威力科創總裁張天豪表示，公司非常重視台灣客戶，並致力提供確實可靠服務，除了成立台灣技術中心、台灣訓練中心，更預計在 2024 年底啟用台南營運中心，預期半導體製造設備市場將邁向兩年累計 2000 億美元的規模，公司也已做足準備。

東京威力科創承襲 TEL 集團，實踐數位化和脫碳並行的理念，致力於永續措施，實現 2050 年淨零碳排的目標，將繼續秉持 Best Products 和 Best Technical Service 的高標準，和客戶一起追求半導體技術創新，共同實現數位化以及脫碳。今年是 Tokyo Electron(TEL) 成立 60 周年，我們以此里程碑為新的起點，進一步挑戰和創新，為理想的社會發展作出貢獻。