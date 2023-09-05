【量大強漲股整理】台股未來將關注哪三件大事?蘋果發表新機下，可留意那些潛力股?

美股昨日軍人節休市，台股在缺乏電子權值股支撐下，加權指數開低震盪，小漲 1.92 點，收在 16791.61，成交量 2474.5 億元。

看一下三大法人: 外資買超 12.09 億元；自營商賣超 9.32 億元；投信買超 17.9 億元，為連 24 買；三大法人合計買超 20.67 億元。

台股在 (2330-TW) 台積電、AI 概念族群休憩下，開低震盪，但小漲作收，今日收量增小紅 K 棒，大盤近期預估在季線與半年線區間震盪，主要在於量能不夠，不足三千億元，所以短線上要攻高不易，區間整理的機會較高，近期美國數據也公布的差不多，7 月 PCE 指數年增 3.3％、核心 PCE 指數年增 4.2％；非農新增就業人數由前月的 15.7 萬人攀升至 18.7 萬人，失業率則由前月的 3.5％攀升至 3.8％，未來還要持續關注，9/6(三) 美國公布 PMI 指數，都將牽動未來的行情，現階段主要聚焦 9/7 FED 褐皮書與官員談話、9/6 半導體展、9/10 前八月營收公告、9/12 蘋果大升級亮相、9 月底 Q3 作帳，距離投信 Q3 作帳倒數計時，目前累積投信已買超 24 天，合計 659.37 億元，加碼力道越來越強勁，個股將有表現空間，值得期待。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，終場下跌 5 元收在 552 元、(2454) 聯發科，小漲 0.98%，收紅帶動盤勢由黑翻紅；IC 設計相對亮眼，(4961-TW) 天鈺，8 月營收雙成長，早盤攻上漲停，(3592-TW) 瑞鼎、(2401-TW) 凌陽，也表現亮眼；(3008-TW) 大立光、(3504-TW) 揚明光、(3454-TW) 晶睿，攜手猛漲，激勵光電族群衝高。蘋概股方面，我們點名的連接器大廠 (3217-TW) 優群，也有不錯表現，再創新高，近期法人有所著墨，股價有機會挑戰 145 元大關，而 PA(8086-TW) 宏捷科，再創新高，三大法人同步買超三天累積逾九千張，都有機會成為投信所關注的標的。

2023.9.1 佳螢在上周工商時報專欄都有領先預告

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(4961-TW) 天鈺

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(3567-TW) 逸昌

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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