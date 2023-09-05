華為Mate60 Pro需求強 大立光、穩懋受惠

天風國際分析師郭明錤今 (5) 日表示，華為 Mate60 Pro 自 8 月 29 日開賣後需求強勁，上調下半年出貨量 20%、達 550 至 600 萬部，台灣供應鏈如大立光 (3008-TW)、穩懋 (3105-TW) 等可望受惠。

郭明錤補充，上一代 Mate50 Pro 去年 9 月發售，發售 12 個月後的累積出貨量達 250 萬部，而 Mate60 Pro 出貨量發售後僅 4 個月即達 550 至 600 萬部，按此市場趨勢，預期發售 12 個月後的累積出貨量至少將達 1200 萬部。

排除潛在非商業風險，郭明錤認為，華為受惠 Mate60 Pro 需求與市場影響力，今年手機出貨量將年增 65%、至 3800 萬支，明年出貨量更可望達 6000 萬支，成為全球手機品牌中出貨成長動能最強的業者。

細分華為供應鏈，大致分為四類，包括半導體自主可控、非 A 股的半導體相關供應商、華為創新規格與光學廠商，其中，另外，光學是華為最積極升級的規格，受惠廠商包括鏡頭廠大立光、模組廠舜宇光學、CIS 業者韋爾股份與思特威) 還有 VCM 業者比路電子。

至於半導體自主可控以中國受惠廠商居多，包括中芯、唯捷創芯、聖邦股份、南芯半導體、美芯晟與長電科技；非 A 股的半導體相關供應商則包括砷化鎵晶圓廠穩懋、SOI 業者 GlobalFoundries 與濾波器供應商 Murata；華為也積極推廣衛星通訊，供應商為華力創通。