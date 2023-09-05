〈台股盤前〉美勞動節休市 待量能回溫挑戰前高

〈台股盤前〉美勞動節休市 待量能回溫挑戰前高。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉美勞動節休市 待量能回溫挑戰前高。(鉅亨網資料照)

台股期現貨昨 (4) 日開高走高，在權王台積電領漲下，AI 概念股回神，推升加權指數終場上漲 144 點收 16789 點，不過美國勞動節，美股休市一天，交投意願降低，指數反彈至季線遭遇震盪，靜待成交量回溫。

法人認為，市場等待蘋果 iPhone 15 新機上市以及美國 CPI 數據出爐，台股有機會挑戰波高點 16822 點與季線 16904 點，惟量能需要放大到 3000 億元以上。

市場消息方面，全球第三大 DRAM 廠美光表示，看好 2022 年至 2025 年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾 50%，美光積極搶進，旗下 1β製程的 HBM3 Gen2 正在驗證中，預估明年首季量產出貨。

華航 (2610-TW) 表示，往返北美航班已恢復至疫前水平，今年北美地區「旺到不得了」，前 8 月平均票價較去年同期漲幅 50%，第三季客運有望再創高，且北美線航點已全面獲利；華航透露，接下來將評估直飛西雅圖等潛力航點。

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，第二季全球智慧型手機產量 2.7 億支，年減 6.6%；上半年產量 5.2 億支，年減 13.3%，單季、上半年均創十年新低，預期下半年產能恐再下修。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞