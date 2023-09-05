〈台股盤前〉美勞動節休市 待量能回溫挑戰前高

台股期現貨昨 (4) 日開高走高，在權王台積電領漲下，AI 概念股回神，推升加權指數終場上漲 144 點收 16789 點，不過美國勞動節，美股休市一天，交投意願降低，指數反彈至季線遭遇震盪，靜待成交量回溫。

法人認為，市場等待蘋果 iPhone 15 新機上市以及美國 CPI 數據出爐，台股有機會挑戰波高點 16822 點與季線 16904 點，惟量能需要放大到 3000 億元以上。

市場消息方面，全球第三大 DRAM 廠美光表示，看好 2022 年至 2025 年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾 50%，美光積極搶進，旗下 1β製程的 HBM3 Gen2 正在驗證中，預估明年首季量產出貨。

華航 (2610-TW) 表示，往返北美航班已恢復至疫前水平，今年北美地區「旺到不得了」，前 8 月平均票價較去年同期漲幅 50%，第三季客運有望再創高，且北美線航點已全面獲利；華航透露，接下來將評估直飛西雅圖等潛力航點。

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，第二季全球智慧型手機產量 2.7 億支，年減 6.6%；上半年產量 5.2 億支，年減 13.3%，單季、上半年均創十年新低，預期下半年產能恐再下修。