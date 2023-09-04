〈台股盤後〉電子領軍 量縮大漲144點收最高16789點

台股今 (4) 日在電子權值股帶動下，大漲 144.75 點或 0.87%，來到 16789.69 點，收在本日最高，不過，成交量僅 2337 億元，寫下 3 個多月新低。櫃買指數漲 1.32 點或 0.62%，收 215 點，同樣是單日最高。

電子權值表現來看，台積電漲 9 元或 1.64%，收 557 點、聯發科、聯電小漲、廣達漲 2.3%、緯創漲逾 3%，宏碁、英業達漲 2%，南電、金像電、京元電子、智原也都漲 2% 以上。

鴻海創辦人郭台銘上周六宣布辭去鴻海董事，鴻海今日股價走弱，跌近 1%，面板雙虎也同步走跌，友達跌 2.5%、群創跌 1.7%，其餘如技嘉跌 2%、健策跌 1% 等都是今日較弱勢的電子股。

高價股普遍上漲，信驊漲 2.8%、世芯 - KY、大立光均漲 1.4%、緯穎、創意漲近 3%、旭準漲 1%，亞得客 - KY 漲逾 5%，不過，力旺收跌 1.3%，在千金股裡面相對黯淡。

除了電子股外，傳產股也多有表態，上周五公告的海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 反彈向上、美國線運價調漲，帶動貨櫃三雄今日走揚，萬海漲 3.6%、長榮及陽明均漲 1.9%。另外，儒鴻、華新、大成鋼等均有約 2% 的漲幅。