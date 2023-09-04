銀行、會計師通力合作 協助企業緩解「碳焦慮」提升競爭力

淨零碳排已是不可逆趨勢，經濟部次長曾文生今 (4) 日表示，企業減碳除了要靠自我管理外，也需要金融業、會計師一起合作，協助企業縮短減碳的焦慮，進而提升企業的市場競爭力。

KPMG 會計師事務所今天舉辦「氣候變遷風險對銀行經營中小企業客群的機會」研討會，邀請經濟部、華南銀行等以產官角度探討企業碳排的議題。

曾文生致詞時提到，企業減碳目前面臨的問題在於，減碳的相關遊戲規則尚未完全確定，而不同產業對於減碳有不同的壓力，各國也有政治考量，在制定遊戲規則 (政策) 上相對不容易。

華南銀行總經理黃俊智說，中小企業在減碳上，包括資源及專業人才較為缺乏，配合上下游產業供應鏈或客戶要求進行綠色減碳行動難度較高，因此銀行協助中小企業逐步建立碳盤查與減碳能力外，也要主動與中小企業議和或提供其他輔導轉型計畫來協助其發展。

黃俊智表示，銀行的中小企業客戶碳排放資料不易取得，因此華銀選擇與台經院合作，協助中小企業轉型輔導與議合的計畫，透過台經院的專利健診工具，幫客戶進行企業碳盤查及量化計算，讓銀行可更精準取得碳盤查資料，有利於銀行訂定氣候風險授信管理政策。

KPMG 安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄建議，台灣銀行業應儘早建立淨零轉型生態圈，運用戰略和利基合作夥伴來支持銀行的永續目標，並加速解決方案和業務市場開發。

陳世雄說，為加速培養轉型金融專家，提高客戶經理的永續專業素質可以有效協助企業實現轉型，也可通過了解政策變化將以前不具吸引力的機會轉變為商業上可行的機會。

另外，銀行需要積極主動了解客戶的氣候 KPI 績效，強化客戶管理並緩解企業漂綠行為，在快速發展的監管環境中有效管理企業漂綠風險，以避免未來出現廣泛的補救措施和聲譽損害。