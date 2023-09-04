鴻海啟動供應商低碳專案 攜廠商加速綠色轉型

鴻海 (2317-TW) 近日在新北土城總部舉辦「供應商低碳啟動大會」，匯集近 30 家優先導入綠色轉型供應商，針對減碳目標以及盤查工具凝聚共識，攜手實現淨零排放目標。

鴻海在 5 月獲得政府核定，將透過「經濟部工業局產業升級創新平台 - 鴻海低碳供應鏈轉型推動計畫」，共同推動電子資訊產業邁向低碳轉型。

此專案主要由鴻海擔任以「大帶小」的任務，引領 7 家 Tier1 供應商達成兩年內共減排 1 萬噸 CO2e 的減碳目標，並帶動 23 家 Tier2 供應商導入數位管理平台及碳盤查工具。

環保長洪榮聰表示，為實現 2050 年的淨零目標，集團明確制定供應商淨零排放政策與規範；本次供應商低碳啟動大會邀請供應商一同響應，透過與專家團隊合作，協助供應商執行碳盤查及減碳，並強化相關碳管理知識，藉由整合各方資源、技術，為供應商提供全方位的專業指導與支援。

稽核長暨永續委員會公司治理 (G) 小組負責人趙曉慧表示，透過此專案，與供應鏈夥伴共同探討如何降低碳排並分享實踐經驗。這種合作不僅有助於達到客戶對於減碳的要求，也是實現聯合國永續發展目標的實際行動。

鴻海透過建立「供應商綠色管理平台」實現對全球供應鏈的低碳管理，並藉本次計畫，將近年的減碳經驗擴散至供應鏈，對於參與計畫之供應商，透過輔導會議及大型教育訓練課程，協助相關人員建立氣候變遷議題、碳盤查、綠色技術與供應鏈永續管理等專業知識。

此外，鴻海於 4 月正式通過 SBTi 1.5°C 目標驗證，同時也發布 TCFD 淨零願景報告書，積極以營運節能、自建、購買、投資綠電等方法，降低溫室氣體排放量與增加綠電使用佔比，期望以領頭羊角色帶領上下游產業鏈，多方面執行淨零行動。

鴻海表是，在高標準執行淨零行動的同時，也希望透過多重溝通，達成內外共識的最大化，藉以展現內外一致且透明的淨零力度與成果，並與外部機構合作多個與淨零相關的專案，運用多元的對外溝通渠道揭露集團淨零行動進展及目標。