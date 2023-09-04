台灣企銀提供金融協助 支持颱風過後災害復舊

海葵颱風打破台灣 4 年無颱風登陸紀錄，挾帶強勢風雨二度登陸臺灣，重創台灣東部及中南部，台灣企銀 (2834-TW) 關心全台企業戶受災情況，第一時間準備好天災金融應變措施，配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，馳援中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求。

台灣企銀表示，「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」2 項專案貸款與信保基金合作提供最高 9 成的信用保證，送保期間免計收保證手續費，台企銀亦協助受災企業戶向政府申請貸款利息補貼，減輕企業災害受損負擔。

臺灣企銀長期深耕在地企業，落實區域衡平發展有成，今 (2023) 年更榮獲金融監督管理委員會頒發「均衡區域發展特別獎 (南部地區)」績優銀行獎項，時逢颱風侵襲季節，影響南部及東部地區甚鉅，台企銀第一時間關心企業戶受災情形並提供資金援助。

台灣企銀提醒，企業戶如有因颱風等天然災害受到損失者，先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關等申請核發受災證明，並於受災日次日起 1 年內，皆可於該行全台 125 家營業單位據點提出申請。

近年台灣經濟受極端氣候影響甚鉅，台灣企銀發揮中小企業專業銀行專長，推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，運用金融影響力輔導企業設備升級及營運轉型，強化企業營運因應天然災害之韌性。

除提供資金活水外，該行與工研院合作舉辦「碳盤查實務教育訓練」，提供中小企業跨領域顧問團隊服務，規劃淨零轉型及培育產業永續人才，邀請中小企業主共同朝淨零永續目標努力，實踐對環境友善的承諾。