食品股王鮮活果汁3月營收回升至3.71億元 年增11.47%

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2023 年 3 月營收 3.71 億元，月增 35.13%，年增 11.47%，主要由於中國大陸本土疫情趨緩後，目前整體市場逐漸恢復中，部分品牌影響力較大的連鎖餐飲系統客戶持續拓展門店，帶動銷售量增長。

鮮活果汁 - KY 的 2023 年第一季營收 8.26 億元，季增 24.32%，年減 7.16%，鮮活果汁 - KY 主管指出，鮮活果汁 - KY 三大廠區總年產能 13 萬噸的共配模式優勢，加上高智能化生產體系與溯源管理，提供專業新茶飲原物料供應，使公司在中國內需消費力道復甦商機下，較同業得更領先一步。

同時，2023 年中國大陸地區已逐步擺脫疫情管制，疫後百業待興，民生消費將是首波復甦的主要經濟體，因此行業競爭將進入戰國時代，公司將持續深化通路，並投放新產品與開拓新市場通路，以期產品組合優化，穩健營運表現。

展望上半年，今年在排除去年第二季營運面臨中國大陸防疫政策、物流停滯與疫情反覆等不利因素，鮮活將持續強化自動化倉儲與物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化客戶服務關係，以期營運能穩健發展。

鮮活果汁 - KY 的 2022 年全年營收爲 41.01 億元，毛利率爲 28.52%，年減 7.73%，稅後純益 4.03 億元，年減 43.09%，每股純益 11.92 元，擬配發每股 6.5 元現金股利。