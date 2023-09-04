鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.29元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.29元，其中最高估值4.57元，最低估值0.72元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.57 11.05 15.4
最低值 0.72 3.71 5.78
平均值 2.37 7.45 11.16
中位數 2.29 7.64 11.07

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 32,240,000 41,458,710 48,567,200
最低值 27,204,000 32,235,990 38,153,000
平均值 29,271,870 35,932,140 42,482,610
中位數 28,980,580 35,759,130 42,245,520

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.47 8.56 1.21 -4.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 41,626,486 35,672,763 27,098,474 22,327,410

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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