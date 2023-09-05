鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調降至158元，幅度約9.49%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由158元下修至158元，調降幅度9.49%。其中最高估值190元，最低估值126元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

美食-KY(2723-TW)今(5日)收盤價為112.5元。近5日股價上漲2.69%，相關觀光餐旅類指數近5日下跌0.3%，台灣加權指數上漲1.7%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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