華通去年賺回逾80億元創新高 EPS 6.71元 擬發2.7元股息

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW) 去 (2022) 年獲利表現亮麗，全年稅後純益 80.1 億元，年增 55.66%，每股純益達 6.71 元，超越市場預期，華通今 (9) 日決議對去年股利配發每股 2.7 元現金，爲 35 年來股利新高，將在 4 月 13 日除息交易。依華通今天收盤價 46.5 元計算，去年股利 2.7 元的現金殖利率爲 5.8%。

華通今天並公告赴泰國設立子公司。

華通 2022 年第四季營收 208.46 億元，毛利率 20.95%，季增 0.84 個百分點，年增 1.8 個百分點，稅後純益 21.62 億元，季減 13.97%，年增 6.66%，每股純益 1.81 元。

華通 2022 年全年營收 764.2 億元，創新高，毛利率 20.22%，年增 2.13 個百分點，稅後純益 80.1 億元，年增 55.66%，每股純益達 6.71 元。

華通指出，2023 年全球經濟發展的不確定性持續增高，通貨膨脹、升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，加以消費性電子產品市場庫存尚待消化，客戶訂單能見度不佳，公司對於上半年的傳統淡季保守以待，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低，與客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通今天董事會通過配發現金股利 2.7 元，並公告設立泰國子公司，預期將搭上 PCB 產業的東協設廠潮。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。

華通 2023 年 2 月營收僅 40.02 億元，創 20 個月來新低，月減 18.47%，年減 20.92%；累計 2023 年前 2 月營收 89.1 億元，年減 22.24%。