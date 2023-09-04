錢為何越存越窮？其實你放錯地方了

長輩從小諄諄教誨「存錢是美德」，但光存也不行，若只有存著，沒有讓這些錢活起來，恐怕是瞎忙一場，越存越窮、越存越心酸，本文帶你發現自己財務上的盲點，並消除不良理財習慣。

先花再存？存款有多少錢只能靠運氣

你有沒有在整理衣櫃時發生過一種狀況，「咦！我竟然有買這件衣服」「標籤還在，但樣式過季了，還是丟了好了」。許多人在消費時，常常都是買到了當下的快樂，但留給自己的是長期生活的困頓。每月能夠留下來多少錢只能靠運氣、剩多少後才開始考慮儲蓄，可能無法充分的累積資本，也難以實現長期財務目標，例如買房的頭期款、甚至是老後退休金。

一點小錢沒關係？可能終成大漏洞

一天一杯咖啡、每月平均下來幾百元訂閱制平台、比便當還貴的手搖飲，這些號稱一天幾十元的小開銷，花一點小錢可能看似無害，但如果這種行為長期持續，可能會累積成一個財務上的大漏洞，不知不覺中影響了整體財務健康，一整個月下來，加總開支可能累積到數千元，這種情況的危險在於，人們往往低估了這些小開支的影響，並忽略了長期累積的潛在影響。

為了避免這種情況，我們應該注意小開支的累積效應，建立有效的預算計劃，並定期檢討自己的財務狀況，通過控制這些小開支，你可以更有效地管理自己的金錢，積極實現財務目標，並確保未來的財務安全。

從目標中檢視：你的錢放對地方了嗎？

有些人沒有存錢目標，進而沒有規劃預算計劃或記帳習慣。因此要制定一個合理的預算計劃，確保將固定開支納入考慮並留出一部分資金進行儲蓄。其次儘量減少不必要的開支，例如限制購物或餐廳用餐的次數。第三，嘗試建立一個儲蓄目標，以幫助自己保持動力，並定期檢查進度，設定的願景，不要認為做不到，而是看著自己的願景一步一步前進，自然會節省其他累贅的開銷。

有時你已經不讓錢流出去，可是你把錢放錯地方了，「存」這個動作是無法讓錢增加的，存等於不動，放著不動的東西，怎麼可能會憑空增加多少財富呢？比如存在定存，錢都被通膨吃掉了，不過是讓自己的購買力衰退，而存在儲蓄險，每年放的錢加總起來也不少，還得放個 6 年、20 年的，錢被卡了這麼久，結果利息給的也是一般，而開始領回錢時卻因為通膨，現今的 100 元跟未來的 100 元完全不一樣，未來 100 元能買到的東西會比現在少，所以存了這麼久，可以說是越存會越心酸。

在這個高通膨高物價的社會，存錢雖然是一個重要的目標，但在現實生活中面臨許多挑戰：生活成本上升、金錢管理困難和個人儲蓄習慣都可能導致難以實現儲蓄目標。因此每個人都需要透過良好的預算計劃、節制開支和建立儲蓄目標，再找到一個可以為自己賺資本利得的地方，例如投資股市，以實現長期財務目標，應對通膨並增加資產的增值機會。選擇正確的投資方式可以幫助我們更好地應對金融挑戰，實現更穩健的財務未來。

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（文章來源：永誠資產管理處）

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